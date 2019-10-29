Украина Названа реальная причина гибели экс-министра агрополитики Тараса Кутового

2019-10-29 14:14 120

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко назвал две причины, по которым разбился экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Так, по словам Бабенко, причинами авиакатастрофы могли быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном", - заявил Бабенко.

Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю. Также, по информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.