Украина Названа реальная причина гибели экс-министра агрополитики Тараса Кутового

2019-10-29 14:14 120

Директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко назвал две причины, по которым разбился экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Так, по словам Бабенко, причинами авиакатастрофы могли быть плохие погодные условия и отсутствие достаточного опыта по управлению вертолетом.

"Сейчас работает специальная комиссия, которая расследует причины авиакатастрофы. Расследование будет сложным. Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном", - заявил Бабенко.

Он отметил, что пилот из-за сильного тумана потерял пространственное положение вертолета и уже ничего не мог с этим сделать, в результате – врезался в землю. Также, по информации Бабенко, Кутовой имел всего 50 часов налета, а это значит, что у пилота не было достаточного опыта.

"Законы меняются. Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал Бабенко.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Тело погибшего экс-министра Кутового доставили на судмедэкспертизу

2019-10-22 11:16 516

Еще новости в разделе "Украина"

Названа реальная причина гибели экс-министра агрополитики Тараса Кутового

2019-10-29 14:14 120

Украинцев обязали возить детей в автокреслах - Рада приняла историческое решение

2019-10-29 13:46 156

Началось разведение сил в Золотом Луганской области, на очереди Петровское

2019-10-29 12:45 255

фото Нардепам из "Слуги народа" прямо в Раде сделали прививки от дифтерии

2019-10-29 11:44 213
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Названа реальная причина гибели экс-министра агрополитики Тараса Кутового 2019-10-29 14:14 120
Украинцев обязали возить детей в автокреслах - Рада приняла историческое решение 2019-10-29 13:46 156
Началось разведение сил в Золотом Луганской области, на очереди Петровское 2019-10-29 12:45 255
фото Нардепам из "Слуги народа" прямо в Раде сделали прививки от дифтерии 2019-10-29 11:44 213

Лента

14:47 Перестать жить в кредит не получится: Украина сможет покрывать внешние долги только до весны
14:14 Названа реальная причина гибели экс-министра агрополитики Тараса Кутового
13:46 Украинцев обязали возить детей в автокреслах - Рада приняла историческое решение
13:12 Курс валют: Доллар официально дешевеет, но в обменниках продолжает расти
12:45 Началось разведение сил в Золотом Луганской области, на очереди Петровское
12:16 Верховная Рада ввела для нардепов штрафы за кнопкодавство
фото 11:44 Нардепам из "Слуги народа" прямо в Раде сделали прививки от дифтерии
11:15 В Киеве спасатели обнаружили повышенный уровень радиации
КАРТА 10:43 Прогноз погоды: В Украину идут осенние дожди, заметно похолодает
10:14 Без Зеленского и Разумкова. Через неделю в Слуге народа изберут нового лидера