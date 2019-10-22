Украина Тело погибшего экс-министра Кутового доставили на судмедэкспертизу

2019-10-22 11:16 147

Тело погибшего в авиакатастрофе в Оржицком районе Полтавской области экс-министра АПК Тараса Кутового доставлено в Лубны на судмедэкспертизу.

Как сообщили в полиции района, труп частично обгорел. Также свидетели первых следственных действий полиции говорят, что тело не только обгорело.

"Часть головы пилота счесана", - сказал свидетель следственных действий.

В полиции также отметили, что сегодня на место трагедии прибывают авиаэксперты и будут устанавливать предварительную причину авиакатастрофы.

Напомним, накануне в Полтавской области в результате крушения вертолета Robinson R44 возле села Тарасенково погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.

Как сообщили в ГСЧС, вертолет летел из Киева. По данным СМИ, вертолетом управлял именно Кутовой.