Тело погибшего экс-министра Кутового доставили на судмедэкспертизу

Тело погибшего в авиакатастрофе в Оржицком районе Полтавской области экс-министра АПК Тараса Кутового доставлено в Лубны на судмедэкспертизу.
Как сообщили в полиции района, труп частично обгорел. Также свидетели первых следственных действий полиции говорят, что тело не только обгорело.
"Часть головы пилота счесана", - сказал свидетель следственных действий.
В полиции также отметили, что сегодня на место трагедии прибывают авиаэксперты и будут устанавливать предварительную причину авиакатастрофы.
Напомним, накануне в Полтавской области в результате крушения вертолета Robinson R44 возле села Тарасенково погиб бывший министр аграрной политики Украины Тарас Кутовой.
Как сообщили в ГСЧС, вертолет летел из Киева. По данным СМИ, вертолетом управлял именно Кутовой.