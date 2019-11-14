Курьезы фото Грета Тунберг пытается пересечь Атлантику на маленьком эко-катамаране

2019-11-15 09:14 141

Климатическая активистка Грета Тунберг отправилась из Северной Америки в Европу через Атлантику на 15-метровом экологическом катамаране.

Как сообщает Associated Press, она отправилась из Вирджинии на катамаране, который принадлежит австралийской семье. Она хочет прибыть в Европу вовремя, чтобы попасть на совещание ООН по климату, которое состоится в начале декабря в Мадриде.

Лодка La Vagabonde практически не оставляет углеродного следа, имеет солнечные батареи и гидрогенераторы для производства энергии. В ней также есть туалет, в отличие от яхты, на которой Тунберг приплыла из Британии в Нью-Йорк в августе. Тогда на яхте было только ведро.

Владельцы лодки - Райли Вайтлум и Элейн Кереуси, австралийская пара, которая путешествует по миру со своим 11-месячным ребенком Ленни. Семья, которая имеет много подписчиков в интернете, откликнулась на призыв Тунберг в соцсетях о поездке в Европу без выбросов углерода. С ними также плывет опытная морячка Никки Хендерсон.

Поездка может занять от двух до четырех недель в сложных условиях. Ноябрь считается межсезоньем для плавания через Атлантику. Во вторник Тунберг сообщила, что температура упала до одного градуса по Цельсию и начал идти мокрый снег.

В Соцсетях продолжают троллить активистку, говоря, что дже в климатических вопросах не стоит доходить до полного фанатизма.