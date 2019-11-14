Украина фото В Киеве в ноябре зацвели сакуры

2019-11-14 18:00 138

На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе Киева расцвели сакуры, сообщает Сегодня.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района объяснили, что цветут сакуры специального сорта. Однако многие жители столицы, которые приходят полюбоваться цветением, шутят, что в Киеве весна наступила в ноябре.

"На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год - весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. И на аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них - этот необычный сорт, который цветет осенью", - рассказал Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.