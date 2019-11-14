Украина фото В Киеве в ноябре зацвели сакуры

2019-11-14 18:00 138

 

На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе Киева расцвели сакуры, сообщает Сегодня.

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Днепровского района объяснили, что цветут сакуры специального сорта. Однако многие жители столицы, которые приходят полюбоваться цветением, шутят, что в Киеве весна наступила в ноябре.

"На бульваре Верховной Рады сейчас цветут сакуры особого сорта. Они цветут дважды в год - весной и осенью. Вообще длина бульвара составляет 1,8 километра. И на аллее длиной в 1,6 километра у нас высажено 210 деревьев сакуры. Там произрастает пять видов сакуры. Один из них - этот необычный сорт, который цветет осенью", - рассказал Евгений Ковшун, директор КП по СЗН Днепровского района.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет солнечно, сухо и тепло до +18°C

2019-11-13 12:43 333

КАРТА Сегодня перекрыли движение по Северному мосту Киева в направлении Троещины

2019-11-13 11:42 336

В ближайшее время Эрдоган прилетит в Киев к Зеленскому

2019-11-11 15:14 999

фото 13 листопада у Національній опереті - театралізований концерт «Венеціанська ніч»

2019-11-11 13:57 552

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку: как правильно оплатить

2019-11-14 18:30 180

фото В Киеве в ноябре зацвели сакуры

2019-11-14 18:00 138

фото + видео Саперы МЧС начали разминировать сектор разведения сил в Богдановке и Петровском

2019-11-14 14:42 195

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба

2019-11-14 11:42 261
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку: как правильно оплатить 2019-11-14 18:30 180
фото В Киеве в ноябре зацвели сакуры 2019-11-14 18:00 138
фото + видео Саперы МЧС начали разминировать сектор разведения сил в Богдановке и Петровском 2019-11-14 14:42 195
КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба 2019-11-14 11:42 261

Лента

20:00 В МИДе вновь заговорили о мироторцах на Донбассе
19:30 Украина потеряла сильнейшего защитника: Меркель отказывается бороться из-за тяжелой болезни
19:00 Учил английский, поправлял здоровье. Луценко рассказал, чем занимается после увольнения
18:30 Украинцев предупредили об ошибках в платежках за коммуналку: как правильно оплатить
фото 18:00 В Киеве в ноябре зацвели сакуры
17:30 Гончарук прокомментировал принятие госбюджета-2020
17:00 В проекте Госбюджета-2020 не увеличили зарплаты и пенсии - Верещук
16:30 В 2020 году Украина возьмет в долг более $13 млрд
фото 15:46 Патрульные катера USA Island вошли в состав Военно-морских сил Украины
15:14 Из партии Зеленского начали выдворять несогласных - Анну Скороход исключат из Слуги народа