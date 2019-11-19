Украина Сегодня вступил в силу новый штраф для украинских водителей - ребенка запрещено возить без автокресла

2019-11-20 10:14 309

С сегодняшнего дня, 20 ноября украинских водителей начнут штрафовать за перевозку ребенка в авто без автокресла.

Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».

Согласно документу, за нарушение правил с водителя будет взиматься штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн). При повторном нарушении в течение года оштрафуют уже на 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн).

Перевозить детей ростом меньше 145 см или не достигших 12 лет без специальных кресел с ремнями безопасности, а также детей до 16 лет в кузове было запрещено и раньше. Однако за это не были предусмотрены штрафные санкции.

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