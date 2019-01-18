Курьезы видео Маленький ребенок не пострадал после того, как на ходу выпал из машины в автокресле

2019-01-18 17:28 228

На одной из амеканских дорог произошел невероятный случай, на ходу из авто выпал двухлетний ребенок в автокресле и выжил. Инцидент стал достоянием общественности, благодаря случайной съемке видеорегистратора другого авто. Шокирующее видео моментально разлетелось по Соцсетям.

По данным New York Daily Mail, Чак Мок спокойно ехал по своим делам, когда дверь впереди идущего автомобиля открылась и из салона машины выпала маленькая девочка в детском кресле. Мок тут же остановился, выскочил из машины и поспешил оказать помощь.

Как видно на записи, на помощь ребенку прибежали и другие водители.

Интересно, что мать девочки обнаружила пропажу и вернулась только через 20 минут - к тому времени на месте уже была полиция и скорая. Тщательное медобследование показало, что ребёнок не пострадал.

По заявлению Департамента общественной безопасности города, девочка была пристёгнута, однако само детское кресло было закреплено неправильно. Матери ребенка за халатность грозит как минимум большой штраф и исправительные работы.