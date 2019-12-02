Стреляли из хостела: появилось ФОТО убийцы ребенка в Киеве с камеры наблюдения

Появилось фото предполагаемого убийцы трехлетнего сына депутата Киевского обласного совета Вячеслава Соболева.
Об этом пишет "Страна". На кадре один из подозреваемых, который покидает хостел через минуту после выстрела.
Как сообщили в полиции, выстрел был произведен из номера хостела, расположенного по улице Тарасовская, 4 в Киеве. По этому адресу расположен столичный хостел Fire Inn.
Установлено, что номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 г.р., паспорт которого считается потерянным с 18.11.2017.
Как сообщалось ранее, в Киеве вечером 1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр.
Ранее стало известно о том, что Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.
2 декабря полиция задержала двух подозреваемых. По информации источника OBOZREVATEL, их фамилии – Семенов и Лаврега.