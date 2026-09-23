Українців попередили про 8 років тюрми за поширення фото та відео на залізниці

Українців попереджають про відповідальність за фото та відео на залізниці під час війни.
Поширення кадрів із переміщенням військових, техніки чи озброєння залізницею може містити чутливу інформацію та мати кримінальні наслідки — до 8 років ув’язнення.
За фото та відео ворог може отримати дані про рух техніки, масштаби пошкоджень та інші важливі деталі.
Зйомку на об’єктах «Укрзалізниці» рекомендують попередньо погоджувати з компанією.
Під час війни не публікуйте кадри, які можуть розкрити переміщення військових чи техніки.