ВІЙНА В Україні Українців попередили про 8 років тюрми за поширення фото та відео на залізниці

2026-09-23 12:38

Українців попереджають про відповідальність за фото та відео на залізниці під час війни.

Поширення кадрів із переміщенням військових, техніки чи озброєння залізницею може містити чутливу інформацію та мати кримінальні наслідки — до 8 років ув’язнення.

За фото та відео ворог може отримати дані про рух техніки, масштаби пошкоджень та інші важливі деталі.

Зйомку на об’єктах «Укрзалізниці» рекомендують попередньо погоджувати з компанією.

Під час війни не публікуйте кадри, які можуть розкрити переміщення військових чи техніки.