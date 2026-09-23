ВІЙНА В Україні Українців попередили про 8 років тюрми за поширення фото та відео на залізниці

2026-09-23 12:38

Українців попереджають про відповідальність за фото та відео на залізниці під час війни.

Поширення кадрів із переміщенням військових, техніки чи озброєння залізницею може містити чутливу інформацію та мати кримінальні наслідки — до 8 років ув’язнення.

За фото та відео ворог може отримати дані про рух техніки, масштаби пошкоджень та інші важливі деталі.

Зйомку на об’єктах «Укрзалізниці» рекомендують попередньо погоджувати з компанією.

Під час війни не публікуйте кадри, які можуть розкрити переміщення військових чи техніки.

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У Києві сьогодні внаслідок атаки безпілотників зафіксували пошкодження та пожежі у двох районах міста 2026-09-23 14:35
Українців попередили про 8 років тюрми за поширення фото та відео на залізниці 2026-09-23 12:38
Сьогодні внаслідок бойових дій та атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення у п'яти областях 2026-09-23 11:36