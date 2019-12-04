Украина Жителям левого берега Киева снизили тарифы на отопление и воду - решение НКРЭКУ

2019-12-04 15:45 156

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила тариф на тепло для нужд населения компании Евро-реконструкция на 6%. 

Как указано в проектах постановления НКРЭКУ, тариф на тепловую энергию Евро-реконструкция для населения снизится с 1096,22 грн за Гкал до 1028,03 грн в Гкал.

Напомним, указанная компания обеспечивает отоплением и горячей водой примерно 300 тысяч жителей левого берега в Киеве и многочисленных промышленных и коммерческих объектов, также поставляет пар и горячую воду для технологических целей нескольким промышленным и коммерческим пользователям этого района города.

Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание по снижению тарифов. Правительство предлагает президенту внести законопроект, который должен снизить тарифы на отопление.

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