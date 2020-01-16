Политика На сколько выросли зарплаты нардепов в Украине: озвучена точная сумма

2020-01-16 18:00 138

 

Зарплаты народных депутатов Украины действительно выросли, однако не до 100 тысяч гривен.

Об этом "Апострофу" рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль из партии "Голос".

"Рост зарплат у народных депутатов связан с увеличением прожиточного минимума в госбюджете. Это 9 процентов, то есть где-то в среднем рост зарплаты составил 3 тысячи гривен", – сказал он.

Напомним, начиная с 2017 года, размеры зарплаты для народных депутатов рассчитывается на основании прожиточного минимума государственного бюджета. Ставка народного депутата составляет 10 прожиточных минимумов, к которым добавляются надбавки за интенсивность труда, премии, компенсация за жилье, за помещение приемной в округе и т.д.

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