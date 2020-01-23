Украина КАРТА Сегодня Украину снова накроет мокрый снегопад, ночью температура упадет

2020-01-23 11:15 384

Сегодня, 23 января, на большей части территории Украины пройдут дожди со снегом, сухо будет только в западных областях. Максимальная температура воздуха днем +5 градусов.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, в северных областях страны, а также в восточных и центральных регионах ожидается мокрый снег, который будет идти до завтрашнего утра. Температура воздуха днем и ночью будет одинаковая: 0...+2 градуса. В большей части южных областей также пройдет мокрый снег. Температура днем поднимется до +1...+3 и продержится такая же ночью. В Одесской области днем до 5 градусов тепла, ночью 0...+2. В Крыму пройдет снег, днем и ночью столбики термометров покажут +1...+3. В западном регионе Украины осадков не ожидается. Днем температура поднимется до +2, ночью опустится до 0 градусов. В Закарпатской области пройдет снег, днем 4 градуса тепла, однако ночью похолодает до -1.

В Киеве и области на сегодняшний день синоптики прогнозируют более сухую погоду. Днем и ночью в столице пройдет снег, температура днем до +3, ночью 0...-2.