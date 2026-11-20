ВІЙНА В Україні Португалія відмовилась передати Україні винищувачі F-16, але готова допомогти з боєприпасами

2026-11-20 10:31

Португалія не планує передавати Україні винищувачі F-16, оскільки ці літаки потрібні їй для захисту власного повітряного простору та морських територій. Водночас Лісабон готовий розглянути можливість допомоги з підготовкою українських пілотів і постачанням боєприпасів для цих літаків.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами очільника МЗС, передача винищувачів Україні наразі не розглядається, оскільки вони необхідні самій Португалії для оборони.

Водночас Ранжел зазначив, що країна може продовжити співпрацю в підготовці українських пілотів. Раніше португальські команди вже навчали українських військових експлуатації F-16.

Міністр планує обговорити можливість такої допомоги з Міністерством оборони та збройними силами Португалії, які мають повноваження ухвалювати відповідні рішення.

Також, за словами Ранжела, потрібно оцінити, чи може Португалія допомогти Україні з боєприпасами для F-16.