Политика Ошибка переводчика: Офис Зеленского случайно спровоцировал дипломатический скандала

2020-01-27 09:11 159

Поздравление ко Дню соборности, которое зачитал президент Украины Владимир Зеленский, стало причиной дипломатического скандала с Румынией, сообщает prm.ua. Как выяснилось позднее, все дело в том, что определенный фрагмент речи Зеленского был не совсем корректно переведен, соответственно и не так истолкован.

"...наконец появился шанс для построения соборной и самостоятельной страны. Но он, к сожалению, был потерян. Амбиции тогдашних политиков помешали им достичь настоящего государственного единства. Единство не в словах, а в делах. Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину - румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии", - говорится в речи Зеленского.

Суть проблемы в том, что на англоязычной версии сайта Офиса президента Украины, слова Зеленского были переведены как "Northern Bucovina was occupied by Romanians", то есть - оккупирована, захвачена военным путем.

Это вызвало недовольство политиков и общества в Румынии, украинского лидера обвинили в переписывании истории. Румынские националисты отметили, что "Зеленский относительно Северной Буковины прибегает к риторике РФ, и это при том, что борется с российской же оккупацией в Крыму и Донбассе".

Оправдываться и принеосить извинения пришлось послу Украины в Румынии Александру Банкову.

"Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но она, в конечном итоге является результатом неправильного перевода и необоснованного толкования", - отметил дипломат.

Вскоре в Офисе президента исправили перевод на "Northern Bukovyna was taken by Romanians", что соответствует историческим событиям.

 

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