Курьезы 18+ Скрепы РФ: Путин наградил звезду ХХХ-кино грамотой «За вклад в искусство»

2020-02-26 14:12 249

Российская порнозвезда Елена Михайлова получила благодарственную грамоту из администрации президента РФ  Путина за «вклад в православное искусство».

Михайлова похвасталась грамотой на своей странице в Соцсети, прикрепив к посту фотокопию.

При этом женщина состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей, позиционирует себя как православная верующая, а также - мастер-ювелир. Грамоту ей выдали как раз за изготовление ювелирных украшений на христианскую тематику. В самой грамоте написано: «За вклад в православное искусство».

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