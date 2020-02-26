Курьезы 18+ Скрепы РФ: Путин наградил звезду ХХХ-кино грамотой «За вклад в искусство»

2020-02-26 14:12 249

Российская порнозвезда Елена Михайлова получила благодарственную грамоту из администрации президента РФ Путина за «вклад в православное искусство».

Михайлова похвасталась грамотой на своей странице в Соцсети, прикрепив к посту фотокопию.

При этом женщина состоит в браке и воспитывает взрослых сыновей, позиционирует себя как православная верующая, а также - мастер-ювелир. Грамоту ей выдали как раз за изготовление ювелирных украшений на христианскую тематику. В самой грамоте написано: «За вклад в православное искусство».