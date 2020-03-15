Коронавирус Яценюка в маске в обессиленном состоянии срочно привезли в клинику "Борис": первые детали

2020-03-15 13:02 288
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники "Борис".

Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.

Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.

По словам источника, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки. Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.

 Другие детали о состоянии Яценюка пока неизвестны.
 
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