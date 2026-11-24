Життя Наприкінці листопада Україну накриє різке похолодання з першими снігопадами

2026-11-24 16:11

Наприкінці листопада в Україні розпочинається перехід до зимової погоди з нічними морозами та снігом.

За інформацією представниці Укргідрометцентру Наталії Птухи та інших метеорологів, погодні умови стрімко зміняться.

Місцями похолодання вже стартувало, і впродовж нового тижня (23–27 листопада) нічні показники в більшості регіонів триматимуться в межах -2…-6°C.

Наступних вихідних (28–29 листопада) холодне арктичне повітря зумовить зниження температури до -5…-8°C, а на північному сході країни місцями вночі можливі морози до -10…-14°C.

Під впливом активних атмосферних фронтів та циклонів дощі поступово переходитимуть у мокрий сніг та перші замети.

Найближчими днями опади очікуються переважно на заході, півночі та в центрі, а ближче до 28–29 листопада сніг прогнозують у більшості областей. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

На Київщині вже у вівторок і середу (24–25 листопада) очікується невеликий сніг при температурі близько 0…-2°C, а до наступних вихідних (28–29 листопада) вночі похолодає до -4…-5°C.

Через налипання мокрого снігу та ожеледицю водіям, які ще не встигли змінити гуму на зимову, варто зробити це найближчими днями.