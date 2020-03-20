Украина КАРТА Погода на выходные: В Украине ожидаются снегопады и резкое похолодание

2020-03-20 17:33 294

В ближайший уикенд в Украине заметно похолодает, ожидается мокрый снег. Температура в субботу составит до 14 градусов тепла, а в воскресенье будет не выше +7, сообщает Гидрометцентр.

В субботу, 21 марта, на севере и северо-западе страны пройдет мокрый снег. Температура днем в северных и западных областях поднимется до 7 градусов тепла, а ночью похолодает до +3. В восточном регионе днем +10...+12, а ночью - до 0...+2. На юге страны температура воздуха днем поднимется до +14, а ночью столбик термометра опустится до +3...5. В большей части центральных областей ожидаются осадки. Днем средняя температура в этом регионе составит около 7 градусов тепла, а ночью - +3...+5. В Киеве мокрый снег, температура воздуха днем +5...+7, а ночью - +3...+5.

В воскресенье, 22 марта, на востоке Украины пройдут дожди, дневная температура составит +5...+7. В северных, западных и центральных областях температура днем будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а ночью в этих регионах ожидаются заморозки до -4. На юге страны днем до 6 градусов тепла, а ночью - от +4 до +6. В Киеве днем будет до 1 градуса тепла, а ночью - до -3 градусов.

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