Украина 18+ Жесть в Харькове: на улице задержали голую женщину, которая несла голову ребенка

2020-04-30 12:43 183

В Харькове правоохранители задержали обнаженную женщину с ножом и пакетом. Впоследствии оказалось, что в пакете она несла отрезанную женскую голову. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным правоохранителей, женщина была в неадекватном состоянии. Она отказалась объяснять и рассказывать, что произошло.

"30 апреля в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по ул. Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", - говорится в сообщении.

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Вскоре в полицию обратился 40-летний житель села Подворки, который живет со своей 38-летней сестрой и ее 11-летней дочерью. Утром в одной из комнат дома он обнаружил обезглавленное тело своей племянницы.

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