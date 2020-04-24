Коронавирус Ученые открыли коварную особенность COVID - лучше бы мы этого не знали

2020-04-24 22:12 51
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга обнародовали данные своих исследований, которые, увы, совсем не придают оптимизма. Как оказалось, выздоровление от китайского коронавируса нового типа отнюдь не пройдет бесследно для организма.

Даже перенесший инфекцию в максимально легкой форме и полностью вылечившийся от коронавируса человек умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.

Такое заявили сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга.

Как сообщает WOR, специалисты выяснили, что мужчины из-за вируса умирают в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет.

Эксперты из Шотландии подчеркнули, что COVID-19 губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – отметил Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай чем на самом деле опасен китайский Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

МОЗ раскрыл жуткие данные: Каждый пятый из зараженных в Украине - медик

2020-04-24 19:29 225

Лечение от COVID-19 в Украине сегодня стоит до 10 тысяч в сутки

2020-04-24 18:34 384

В Киеве коронавирус нашли в очередном монастыре

2020-04-24 17:00 243

ВОЗ раскритиковала протокол лечения COVID-19, утвержденный Минздравом

2020-04-24 16:45 273

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Ученые открыли коварную особенность COVID - лучше бы мы этого не знали

2020-04-24 22:12 51

В ЦКЗ заявили, что пандемия коронавируса в Евросоюзе пошла на спад

2020-04-24 21:36 99

Выход Украины из карантина - в МОЗ раскрыли сроки снятия запретов и ограничений

2020-04-24 20:32 264

МОЗ раскрыл жуткие данные: Каждый пятый из зараженных в Украине - медик

2020-04-24 19:29 225
Все статьи раздела "Коронавирус"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Коронавирус

Ученые открыли коварную особенность COVID - лучше бы мы этого не знали 2020-04-24 22:12 51
В ЦКЗ заявили, что пандемия коронавируса в Евросоюзе пошла на спад 2020-04-24 21:36 99
Выход Украины из карантина - в МОЗ раскрыли сроки снятия запретов и ограничений 2020-04-24 20:32 264
МОЗ раскрыл жуткие данные: Каждый пятый из зараженных в Украине - медик 2020-04-24 19:29 225

Лента

22:12 Ученые открыли коварную особенность COVID - лучше бы мы этого не знали
21:36 В ЦКЗ заявили, что пандемия коронавируса в Евросоюзе пошла на спад
20:32 Выход Украины из карантина - в МОЗ раскрыли сроки снятия запретов и ограничений
19:29 МОЗ раскрыл жуткие данные: Каждый пятый из зараженных в Украине - медик
18:34 Лечение от COVID-19 в Украине сегодня стоит до 10 тысяч в сутки
17:31 Антимонопольный комитет заставил аптеки Киева резко снизить цены на маски
17:00 В Киеве коронавирус нашли в очередном монастыре
16:45 ВОЗ раскритиковала протокол лечения COVID-19, утвержденный Минздравом
16:33 В Украине планируют массовое тестирование граждан на коронавирус
15:29 В апреле цена на газ для компаний снизилась до 2,9 грн - что будет с тарифами