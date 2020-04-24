Коронавирус Ученые открыли коварную особенность COVID - лучше бы мы этого не знали

2020-04-24 22:12 51

Эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга обнародовали данные своих исследований, которые, увы, совсем не придают оптимизма. Как оказалось, выздоровление от китайского коронавируса нового типа отнюдь не пройдет бесследно для организма.

Даже перенесший инфекцию в максимально легкой форме и полностью вылечившийся от коронавируса человек умирает в среднем на 10 лет раньше, чем при обычных обстоятельствах.

Такое заявили сотрудники Национальной службы здравоохранения Шотландии и эксперты из университетов Глазго и Эдинбурга.

Как сообщает WOR, специалисты выяснили, что мужчины из-за вируса умирают в среднем на 13 лет раньше, а женщины – на 11 лет.

Эксперты из Шотландии подчеркнули, что COVID-19 губит не только больных людей, но и молодых, и здоровых.

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"В то время как СМИ сосредотачивают свое внимание на влиянии коронавируса на “людей с сопутствующими заболеваниями”, поправки на число и вид заболеваний, носящих долгосрочный характер, совсем незначительно сокращают потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в результате смерти от вируса", – отметил Дэвид Макаллистер, ученый из Университета Глазго.

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