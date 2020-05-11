Коронавирус В Нидерландах найдена мертвой 39-летняя украинка с лайнера Regal Princess

2020-05-11 14:45 135
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В голландском Роттердаме найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа судна Regal Princess, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет Интерфакс-Украина.

"10.05.2020 в г. Роттердам (Королевство Нидерланды) была найдена мертвой 39-летняя гражданка Украины, член экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess.

Тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна. По предварительной информации местной полиции, смерть наступила в результате самоубийства", - говорится в сообщении.

Тело погибшей доставили в местный морг, а родственники умершей уведомлены о факте смерти.

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