Украина КАРТА Штормовое предупреждение: ожидаются грозовые ливни и похолодание

2020-06-24 11:42 63

24 июня практически на всей территории Украины жара начнет спадать, ожидаются дожди с грозами. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны ожидаются дожди с грозами, дневная температура составит +22°C...+24°C. В восточных областях термометры днем покажут до +26°C. В центральных регионах температура воздуха днем будет держаться в пределах +25°C...+29°C.

На юге днем столбики термометров поднимутся до +30°C, но к вечеру начнут бысть опусаться. В северных областях синоптики прогнозируют температуру воздуха днемпорядка +25°C. Ночью также значительно похолодает.

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