Украина В Киеве передумали отменять с 1 июля льготный проезд для иногородних

2020-06-30 18:30 270
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Киевская городская государственная администрация отложила обещанное с 1 июля введение льготного проезда в общественном транспорте только по карте киевлянина до 1 января 2021 года. Таким образом иногородние льготники до конца года могут также пользоваться бесплатным проездом. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Уточняется, что льготники смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. Учащиеся киевских школ смогут пользоваться бумажными ученическими удостоверениями до момента выдачи новых.

Студенты столичных высших учебных заведений смогут оформить транспортную карточку Kyiv Smart Card с льготным поездками.

Согласно распоряжению КГГА № 931 от 26 июня введение в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте перенесено с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года. Отмечается, что система электронного билета технически готова к внедрению и полноценно работает в городском общественном транспорте с 2019 года.

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