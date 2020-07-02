Украина КАРТА Прогноз погоды : сегодня будет жарко до +33°C, на западе снова дожди

2020-07-02 11:15 195

2 июля практически на всей территории Украины ожидается сухая и теплая погода, только в западных областях пройдут сильные грозовые дожди. Максимальная температура воздуха днем +33.

Как указано в свежем прогнозе гидрометцентра, на западе страны пройдут сильные грозовые дожди, температура днем поднимется до 29 градусов. На востоке без осадков, дневная температура составит 29-32 . Аналогичная погода будет и в центральном регионе, здесь столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

На юге также без осадков и теплее всего, максимальная температура воздуха днем +33 градуса. В северных областях без осадков, температура воздуха днем 29-32.

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