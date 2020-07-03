Курьезы 18+ Двух сотрудников ООН отстранили из-за секса в служебном автомобиле - ФОТО

2020-07-03 21:36 159
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В Израиле двух сотрудников ООН отстранили от работы после секса в автомобиле организации.

Как этом сообщает BBC, такое решение в Организации объединенных наций приняли после появления в сети ролика с кадрами полового акта. На 18-секундном видео запечатлен момент, когда женщина в красном платье сидит на мужчине. Пара находилась на заднем сиденье авто, на переднем месте в машины сидел пассажир.

Мужчиной на кадрах оказался представитель ООН по надзору за перемирием на Ближнем Востоке.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, ведется расследование был ли это секс за деньги. Также мужчина назвал подобное поведение "отвратительным", напомнив, что в организации придерживаются строгой политики против сексуальных нарушений со стороны сотрудников.
Работников могут вернуть на родину и отстранить от участия в миротворческих операциях ООН.

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