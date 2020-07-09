Украина КАРТА Сегодня на западные области Украины снова обрушатся дожди

2020-07-09 12:16 57

Сегодня на западе Украине, в Киеве и в Сумах пройдут дожди, но холодно не будет. Температура днем поднимется +28.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе страны ожидается дождливая погода, дневная температура составит +22...+24. В восточных областях без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +27.

В центре будет сухо, температура воздуха днем ожидается +22...+24, однако ночью столбики термометров упадут до +12. На севере страны пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +20...24.

На юге осадков не предвидится, температура поднимется до +26...28, ночью опустится до +19.

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