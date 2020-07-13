Украина Смертельное ДТП под Киевом: задержанному сообщили о подозрении

2020-07-13 20:00 138
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Задержанному за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, сообщили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством столичной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему водителю в совершении масштабного ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Также журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, уже подготовлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения.

"В Шевченковский райсуд уже подготовлено ходатайство об избрании ему безальтернативного меры пресечения в виде содержания под стражей. Рассмотрение ходатайства состоится завтра. О времени заседания сообщим дополнительно", - сообщила в комментарии пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Напомним, у задержанного за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, по результатам тестирования прибором "Drager" определено содержание алкоголя 1,32 промилле.

Как сообщалось, по данному факту следственным управлением ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Водителяь Mercedes-Benz CL 250D задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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