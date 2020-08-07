Курьезы фото 19-летняя девушка возглавила рейтинг Forbes благодаря популярности в TikTok

2020-08-07 22:12 51

Молодая жительница американского штата Луизиана Эдисон Рэй Истерлинг возглавила рейтинг Forbes самых успешных пользователей TikTok, заработав за год около пяти миллионов долларов.

В рейтинг вошли только те пользователи, которые прославились именно благодаря китайскому приложению.

19-летняя Истерлинг сейчас имеет более 54 миллионов подписчиков в соцсети. Она выпускает свою линию косметики, а также заключила контракты с производителем одежды American Eagle и интернет-сервисом Spotify.

На втором и третьем месте списка расположились сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, заработав за отчетный период четыре миллиона и 2,9 миллиона долларов соответственно.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире