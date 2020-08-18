Украина КАРТА В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение

2020-08-18 12:43 129

Сегодня, 18 августа, синоптики объявили штормовое предупреждение на западной территории Украины. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 18 августа в западных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении ведомства.

Метеорологи также предупреждают, что 18 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня в западном регионе Украины пройдут дожди с грозами, в остальных областях - без осадков. Максимальная температура воздуха - до +32.

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