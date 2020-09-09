Мир Адвокаты актера Ефремова намерены обжаловать суровый приговор - подана апелляция

2020-09-09 10:41 162

Адвокаты актера Михаила Ефремова, которого вчера приговорили к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП, подали апелляцию на решение суда. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

"Я уже подал краткую жалобу на приговор суда", - отметил Пашаев.

По его словам, в апелляционном заявлении защита просит отменить приговор актеру.

Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила, что суд получил краткую апелляционную жалобу от адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

Напомним, 8 сентября суд признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к 8 годам лишения свободы. Также виновника лишат права управления транспортом на 3 года.

ДТП с актером произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехал Ефремов. В момент происшествия артист находился в состоянии опьянения, а его автомобиль, как установило следствие, был исправен.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире