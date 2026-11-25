Світ Європейський небесний щит: Болгарія придбає нову партію ракетних систем протиповітряної оборони IRIS-T

2026-11-25 16:13

Болгарія придбає ще п’ять зенітно-ракетних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM загальною вартістю €1,106 млрд. Відповідну угоду між міністерствами оборони Болгарії та Німеччини ратифікував парламент країни, інформує БНР.

За рішення проголосували 179 депутатів, жоден не виступив проти. Ще десятеро парламентарів утрималися.

Закупівля передбачена другим етапом спільної програми Болгарії та Німеччини в межах ініціативи Європейський небесний щит. Фінансування здійснюватиметься через кредитний механізм Європейського Союзу SAFE.

Міністр оборони Болгарії Димитр Стоянов пояснив, що можливість профінансувати другий етап програми з’явилася після ухвалення Радою ЄС 27 травня регламенту про створення інструменту SAFE. Він передбачає заходи для зміцнення безпеки Європи шляхом розвитку європейської оборонної промисловості.

Утрималися від рішення лише депутати від проросійської партії "Відродження". Лідер політичної сили Костадін Костадінов пояснив позицію партії тим, що підтримує посилення обороноздатності країни та закупівлю зенітно-ракетних комплексів, однак, вважає IRIS-T SLM компромісним рішенням.

За його словами, Болгарії потрібні системи з більшим радіусом дії, які забезпечили б надійніший захист. Костадінов також заявив, що придбання IRIS-T SLM може позбавити країну можливості в майбутньому закупити потужніші комплекси, зокрема С-300.