Украина фото + видео Детали ЧП в Чабанах: Почему рванул газопровод, по которому идут поставки газа в ЕС

2020-09-15 09:41 117

В поселке Чабаны, недалеко от Киева прогремел мощный взрыв — как оказалось, на газопроводе, который качает газ в Европу, прорвало трубу. Изначально об инциденте сообщил "Киев Оперативный" на Facebook со ссылкой на местных жителей, и позже информацию подтвердили в полиции Киевской области в комментарии "Интерфаксу".

"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу", - сообщили в полиции.

Как сообщается, люди сначала услышали гул, за которым последовал громкий взрыв.

 Позже в пресс-службе Чабановского поселкового совета уточнили, что в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород). В результате инцидента произошел мощный выход газа в окружающую среду.

На место происшествия выехал председатель Чабановского поселкового совета Александр Киризлиев. Вместе с представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль. Была установлена ​​заглушка и прекращен выход газа.

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