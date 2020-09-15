Украина Взрыв в Чабанах не повлияет на транзит газа в страны Евросоюза

2020-09-15 10:38 237

Разгерметизация газопровода в поселке Чабаны под Киевом не повлияет на транзит газа в страны Евросоюза. Поставки газа для потребителей организовано через другие газопроводы. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

"Магистральный газопровод КЗУ-1 используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях до подземных газохранилищ в западном регионе Украины… Поставки газа для потребителей организовано через другие газопроводы. Эта ситуация никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС", – говорится в сообщении.

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Указано, что как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и локализована утечка. Было оперативно организовано соответствующие переключения на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.

В компании считают, что ликвидация последствий аварии на газопроводе займет два-три дня. Работы начнутся после завершения следственно-оперативных действий, которые сейчас проводят правоохранители.

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