Украина Названа предварительная причина взрыва газопровода под Киевом

2020-09-15 15:46 123

Причиной аварии на магистральном газопроводе вблизи Чабанов Киевской области, по предварительным данным, стала разгерметизация.

Как сообщает пресс-служба полиции области,сообщение о взрывах и запахе газа вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в начале первого часа ночи.

На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевской области, спасатели и аварийные службы.

ПОЧЕМУ РВАНУЛ ГАЗОПРОВОД, ПО КОТОРОМУ ИДУТ ПОСТАВКИ ГАЗА В ЕС

В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты восстановлена.

"Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст. 292) Уголовного кодекса Украины.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире