Украина КАРТА Прогноз погоды на 15 октября: кому сегодня нужно не забыть зонт

2020-10-15 11:43 174

Сегодня, 15 октября, в некоторых областях Украины пройдут дожди, на остальной территории страны - сухо. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

Соглавно свежему прогнозу Гидрометцентра, на западе страны будет преимущественно сухо, только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях пройдут дожди. Дневная температура воздуха в регионе - 12-18 градусов выше нуля. В восточных областях без осадков, днем воздух прогреется до +20. В центральном регионе осадков также не предвидится, днем столбики термометров покажут +17...+20 градусов. На севере ожидается сухая погода, днем температура составит 15-18 градусов. В южных областях осадков не ожидается, температура воздуха днем - 19-24 градуса тепла.

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