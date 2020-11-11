Украина В МОЗ пояснили, что делать, если в защитной маске становится трудно дышать

2020-11-11 15:46 39

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, почему в защитных масках сложно дышать и что делать, чтобы пользоваться ею было комфортнее.

По словам врача, он и его коллеги находятся в масках в течение дня и на работе, и в общественных местах.

"Я не могу сказать, что это трудно. Если ты 4 часа работаешь в Covid-отделении в костюме, маске, очках и щитке, то маска потеет, этот пот стекает с лица на маску, маска становится влажной, и дышать трудно", - рассказал он, передает пресс-служба МОЗ.

При этом Дубров добавил, что если обычную медицинскую маску менять каждые 3-4 часа, то находиться в маске будет комфортнее и проблем с дыханием быть не должно.

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