Мир Комиссия по ценным бумагам США подала иск против Илона Маска

2025-01-25 11:33

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Илона Маска, обвинив его в том, что он слишком долго скрывал информацию о покупке большой доли в компании Twitter в 2022 году, которую позже приобрел.

В иске, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, SEC утверждает, что Маск нарушил федеральное законодательство о ценных бумагах, поскольку он задержал раскрытие своей первоначальной покупки 5% акций Twitter на 11 дней.

По правилам SEC, инвесторы обязаны сообщить о пересечении порога владения 5% акций в течение 10 календарных дней. В случае Маска эта дата приходилась на 24 марта 2022 года.

Маск до 4 апреля 2022 года не сообщал о своих покупках, к тому времени уже владея 9,2% акций компании. За это время он приобрел акции Twitter на сумму более 500 миллионов долларов по искусственно заниженным ценам, что нанесло ущерб другим инвесторам, сообщает SEC.

После раскрытия информации о его доле стоимость акций Twitter выросла более чем на 27%.

SEC требует от Маска уплаты штрафа и вернуть доходы, которые он, как утверждается, получил незаконно.

Илон Маск, который в октябре 2022 года приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов и переименовал его в X, из-за своего адвоката Алекса Спиро назвал этот иск частью многолетней кампании преследования SEC.