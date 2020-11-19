Мир фото Обама написал бестселлер - книга экс-президента установила рекорд продаж

2020-11-19 12:41 84

Первый том книги 44-го президента США Барака Обамы "A Promised Land" (Земля обетованная) в первый день продаж установил рекорды. За сутки в США и Канаде было продано 887 тысяч экземпляров книги, сообщает CNN со ссылкой на издателя Penguin Random House.

По словам издателя, этот результат представляет собой "самый большой объем продаж в первый день для любой книги, когда-либо изданной" компанией.

Для США и Канады напечатано 3,4 миллиона экземпляров издания в твердом переплете.

В книге экс-президент рассказывает "историю своей невероятной одиссеи от молодого человека, ищущего себя как личность, до лидера свободного мира".

Произведение Барака Обамы обогнало по продажам мемуары его супруги Мишель - Становление, которые были опубликованы три года назад. Тогда в первый день продаж было продано 725 тысяч копий.

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фото Обама написал бестселлер - книга экс-президента установила рекорд продаж 2020-11-19 12:41 84
Как работает карантин выходного дня в Турции - что запрещено и разрешено 2020-11-19 08:39 210
Проигравший выборы Трамп увольняет тех, кто не увидел нарушений и фальсификаций 2020-11-18 15:46 105

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