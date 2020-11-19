Украина фото В Сумской области сгорело авто новоизбранного депутата госовета

2020-11-19 11:12 70

В Конотопе Сумской области минувшим вечером, сгорел автомобиль новоизбранного депутата  горсовета Людмилы Игнатенко. 

"На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО Свобода, начальника Управления образования Людмилу Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом свободовки сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома", - сообщил лидер ВО Свобода Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

По его словам, в последнее время Людмиле Игнатенко угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц.я.

Как сообщили в пресс-центре Нацполиции Сумской области, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Смарт местной жительницы, которая является депутатом Конотопского городского совета. 

"Предварительно установлено, что припарковав авто возле своего дома, женщина зашла в квартиру, а уже через несколько минут ее сосед сообщил о том, что горит ее транспортное средство", - сообщают правоохранительные органы.

По словам очевидцев, в момент возгорания у автомобиля посторонних лиц не было. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства возгорания авто. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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