Украина Столкновения в киевском офисе Свободы: пострадали трое полицейских

2020-09-03 08:37 291

Вчера поздно вечером представители Нацполиции прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии Свобода.

В результате столкновений трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения.

"Между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и оперативники. Правовую квалификацию событиям дадут после первоочередной проверки, отметили в полиции.

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбуке сообщил, что "полиция отступила". "Один за всех и все за одного! Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав фото радостных соратников под офисом партии.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире