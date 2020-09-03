Украина Столкновения в киевском офисе Свободы: пострадали трое полицейских

2020-09-03 08:37 291

Вчера поздно вечером представители Нацполиции прибыли для проведения процессуальных действий в киевский офис политической партии Свобода.

В результате столкновений трое сотрудников Нацполиции получили телесные повреждения. 

"Между правоохранителями и представителями общественной организации возник конфликт, в ходе которого полицейские получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказали без госпитализации", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас на месте инцидента работают следователи и оперативники. Правовую квалификацию событиям дадут после первоочередной проверки, отметили в полиции.

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Фейсбуке сообщил, что "полиция отступила". "Один за всех и все за одного! Спасибо за поддержку!" - написал он, опубликовав фото радостных соратников под офисом партии.

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Три месяца на платную регистрацию собак и кошек: депутаты принимают закон 2020-09-02 20:00 756
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