Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные - в последние дни ноября нас ждет похолодание и снегопад

2020-11-27 12:41 70

В последний день рабочей недели на всей территории Украины ожидается сухая погода. Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, температура сегодня местами поднимется до +12.

Однако надеяться на теплый карантинный уикенд не стоит. Уже  в субботу, 28 ноября погода начнет портиться, ожидаются дожди и похолодание. В воскресенье и вовсе практически всю страну накроет мокрый снегопад.

Как сообщают синоптики, 27 ноября на западе страны днем столбики термометров покажут 2-7 градусов выше нуля. В восточных областях дневная температура воздуха достигнет отметки +6. Максимальная температура воздуха днем в центральном регионе +8. На севере  дневная температура воздуха +2...+5 градусов. В южном регионе в этот день будет теплее всего, днем воздух прогреется до +12 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 27 ноября

Какой будет погода в субботу, 28 ноября

Прогноз на воскресенье, 29 ноября

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