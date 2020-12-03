Украина фото Первый зимний гололед: Под Киевом произошло массовое ДТП, разбиты девять авто

2020-12-03 10:41 126

Первый зимний гололед уже стал причиной масштабного ДТП под Киевом. Так, в Броварах из-за гололеда произошло ДТП, в котором пострадали девять автомобилей, сообщает ДТП.kiev.ua.

"Легкий гололед и рекорд этой зимы: девять разбитых авто под Киевом в Броварах на путепроводе ул. Оникеенко.

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей обошлось без погибших", - говорится в сообщении.

Известно, что пострадали два человека. Один из них госпитализирован, второму медпомощь оказали на месте происшествия.

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