Первый зимний гололед уже стал причиной масштабного ДТП под Киевом. Так, в Броварах из-за гололеда произошло ДТП, в котором пострадали девять автомобилей, сообщает ДТП.kiev.ua.
"Легкий гололед и рекорд этой зимы: девять разбитых авто под Киевом в Броварах на путепроводе ул. Оникеенко.
Несмотря на серьезные повреждения автомобилей обошлось без погибших", - говорится в сообщении.
Известно, что пострадали два человека. Один из них госпитализирован, второму медпомощь оказали на месте происшествия.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире