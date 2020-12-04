Украина фото SaveФОП: Предприниматели перекрыли центр Киева и требуют отменить кассовые аппараты и карантин

2020-12-04 11:38 133

Киев снова захлестнули массовые протесты предпринимателей. Сегодня под Верховной Радой Украины проходит акция, активисты съехались со всех уголков страны. 

Люди перекрыли движение на улице Михаила Грушевского в обоих направлениях, от Крепостного переулка до Европейской площади и на выезде на улицу Институтскую. Из-за этого образовались пробки.

Предприниматели требуют полностью отменить кассовые аппараты, а не только отсрочить, так, как это было принято во вторник. Также они требуют снять карантин, так как все эти действия уничтожают их бизнес.

Сегодня под стены ВРУ приехали предприниматели из разных точек страны. Митингующи анонсируют, что с каждым днем ​​их будет съезжаться все больше и больше из разных уголков страны.

Как сообщают СМИ, сейчас под ВРУ находится около трех тысяч митингующих.

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