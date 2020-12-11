Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: Украину снова накроют мокрые снегопады, но заметно потеплеет

2020-12-11 20:32 84

В ближайший уикенд зима в Украине снова даст о себе знать. Крепких морозов синоптики не прогнозируют, но мокрые снегопады, гололед и холодный ветер не дадут возможности приятно провести время на свежем воздухе.

Так, согласно свежему прогнозу Гидрометцентра, температура в субботу и воскресенье в большинстве регионов будет держаться в районе нуля. Морозно будет как правило, по ночам.

В ближайшую субботу, 12 декабря, осадки ожидаются практически по всей территории Украины, кроме Ровно, Луцка, Львова и Ужгорода. На западе днем воздух прогреется до +4°C, ночью термометры покажут столько же, но с отметкой минус. На территории северных и центральных областей днем будет от -1°C...-3°C, ночью - от -3°C до -5°C. В столице в субботу ожидается мокрый снег с дождем, температура составит -1°C...1°C днем и до -5°C ночью.

На востоке днем температура воздуха составит -1°C...3°C, ночью до -5°C. На юге днем ожидается дождь, а температура будет колебаться от 5°C до 7°C тепла, ночью до 5°C.

В воскресенье, 13 декабря, на востоке страны осадков уже не ожидается. А на западе синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом. Сухо будет только в Ивано-Франковске и Ужгороде. Температура в западном регионе составит +2..+4°C . На севере синоптики также ожидают мокрый снег с дождем. Днем термометры покажут от -1°C до +3°C, ночью ожидается до -3°C. В Киеве в воскресенье пойдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит 1°C...3 °C днем и до -2 °C ночью. На востоке будет облачная погода, без осадков. Днем столбик термометра покажет -1°C...3°C, а ночью - от -1°C до 1°C. На юге днем ожидается 7°C...11°C. Синоптики прогнозируют осадки в Одесской и Николаевской области.

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