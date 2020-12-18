Коронавирус фото Covid-19 подтвердился у людей, с которыми общался Джо Байден

2020-12-18 18:30 35

В команду новоизбранного но пока еще официально не вступившего в должность президента США проник коронавирус. Так, сегодня стало известно, что  советник Джо Байдена Седрик Ричмонд заразился Covid-19. 

"Представитель Луизианы Седрик Ричмонд, который присоединится к новой администрации Байдена в качестве старшего советника Белого дома и директора Управления по взаимодействию с общественностью, сдал положительный тест на Covid-19", - сообщает CNN.

К слову, Ричмонд ранее побывал в Атланте на мероприятии, связанном с выборами в Сенат Джорджии, где присутствовал президент Байден. Однако в администрации заявили, что Байден сдал тест на коронавирус в четверг и получил отрицательный результат.

"Общение Ричмонда с избранным президентом происходило на открытом воздухе, длилось оно менее 15 минут и они были в масках", - рассказала спикер переходной команды Байдена Кейт Бедингфилд.

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