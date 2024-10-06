Жизнь Речь идет не о пневмонии: врач рассказала о коварном последствии COVID-19

2024-10-06 11:30

На фоне распространения нового штамма коронавируса в Украине начали появляться сообщения, что люди, которые почти не имели никаких симптомов, уже в больнице узнают, что больны якобы пневмонией. На самом деле речь идет о немного ином процессе – пульмоните, который проявляется не у всех больных.

И хотя он действительно является коварным следствием COVID-19, здесь не все так страшно. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала пульмонолог, заведующая стационаром для взрослых клиники "Медокс" Лидия Тараленко.

"Это немного другое понятие. Если есть пневмония, добавляется бактериальная флора – это одно. А вирусный пульмонит может быть бессимптомным, или пациент легко болеет", – отметила специалист.

Она говорит, что в первых случаях COVID-19 украинцы массово обследовались, делали КТ (компьютерную томографию), и у пациентов часто выявляли пульмонит. Однако ныне, если человек легко переболел коронавирусом, плановое КТ лишь в определенном проценте случаев покажет проявление этого воспаления альвеол.

"Но это не говорит о том, что пациент нуждается в лечении, это заболевание в легкой форме. Коронавирусная инфекция в легком течении также поражает дыхательные пути, но не столь интенсивно и с не столь яркими клиническими проявлениями. Однако рентгенологические изменения могут быть", – уточнила Тараленко.

По ее словам, если у больного нет жалоб на одышку или кашель, и в его анализах отсутствуют изменения, требующие коррекции, он может вообще не обратиться за медицинской помощью. То есть человек проходит заболевание "на ногах", выздоровеет и получит иммунную защиту на определенный промежуток времени.

"В общем, даже в случае легких пневмоний, которые не лечатся, и хорошего иммунитета мы находим послевоспалительные изменения. Пациент искренне удивлен, что он не болел, а КТ показывает какой-нибудь воспалительный узелок или гранулему. Это следствие перенесенного воспалительного процесса, который не повлиял на общее состояние пациента, и он самостоятельно выздоровел", – пояснила врач.

Она говорит, что в случае, когда больного ничего не беспокоило, но есть изменения на КТ, речь идет о результате легкого течения коронавируса, и на самом деле здесь не все так плохо. То есть, если человек хорошо чувствует или имеет какие-то незначительные проявления острого респираторного заболевания, он может даже не придавать этому слишком большого значения.

"Пневмония – это совокупность клинико-рентгенологических признаков, то есть должны быть жалобы у пациента, а также рентгенологическое тому подтверждение. Если у нас нет жалоб, а рентгенологически это пульмонит, а не какая-то долевая бактериальная пневмония, если нет воспалительных изменений со стороны крови – это респираторная инфекция, которая закончится выздоровлением. Возможно, потребуются какие-то витамины", – подытожила Тараленко.