Курьезы Полететь в никуда: В Украине появился часовой авиарейс из Киева в Киев за 2 100 грн

2020-12-23 14:45 70

Авиакомпания МАУ запускает авиаэкскурсии - самолет вылетит из Киева и приземлится там же спустя час. Проще говоря, эта услуга называется покататься на самолете.

При этом стоит она совсем недешево, всего за час, который пройдет с момента взлета и до приземления придется выложить 2 100 гривен. Для сравнения, минимальная зарплата в стране (установленная с сентября текущего года) составляет пять тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба компании, такие полеты созданы специально в преддверии новогодних праздников, когда компании собираются на корпоративы.

Вылет и прилет будет выполняться из международного аэропорта Борисполь на самолете Embraer 195, вместительностью 116 мест.

При этом во время полета можно будет узнать, как работает авиация - пилоты расскажут, что такое "полетные карты", "эшелон", "брифинг", о том, какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое.

Напомним, из-за пандемии и резкого снижения потока туристов многие авиакомпании в этом году понесли огромные убытки, некоторые даже очутились на грани банкротства.

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