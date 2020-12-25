Украина Как сэкономить две-три гривны на оплате каждого кубометра газа в зимний период - пошаговая инструкция

2020-12-25 08:28 252

Экс-министр экономики Тимофей Милованов рассказал, как украинцы могут сэкономить на оплате счетов за газ.

"Если вы потребляете газ, то посмотрите, какой поставщик газа дает наименьшую цену на рынке. Сейчас можно перейти на другого поставщика газа, и часто бывает разница в полтора раза, например, кто-то поставляет по 6 грн, кто-то по 9 грн", - сообщил Милованов, передает "Украина 24".

Переключиться довольно просто. Это можно сделать даже онлайн не выходя из дома. Алгоритм действий прост - присылаете заявку в компанию, которая вам нравится, и она по закону все оформляет.

Напомним, 23 декабря Кабмин принял постановление " Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2021 год". Согласно документу, поставщики обязаны создавать запас газа лишь в случае наступления кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации.

Размер запаса в случае кризиса установлен на уровне 10% от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа на следующий месяц. Отмечается, что средства в размере 2,037 млрд грн в летний период и 3,396 млрд грн в зимний может быть направлено независимыми поставщиками природного газа на приобретение дополнительного ресурса природного газа.

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