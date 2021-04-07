Украина В Украине планируют установить фиксированные тарифы на газ - решение принимают сегодня

2021-04-07 10:03

7 апреля в Украине примут решение о введении новых правил продажи газа и введения годовых тарифов. Спустя несколько недель все поставщики будут обязаны опубликовать свои предложения на целый год.

Об этом говорится в повестке Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 7 апреля она рассмотрит "Принятие проекта постановления позволит бытовым потребителям получать газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 31 апреля следующего года".

Как рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам. Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.

"Опора" вместе с Ассоциацией энергоэффективных городов опубликовали заявление, в котором призвали пересмотреть проект постановления.

"Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажения конкуренции на рынке", – уверены эксперты.

Ответы на основные вопросы о новых правилах:

25 апреля все поставщики газа покажут украинцам новые тарифы на газ;

тарифы будут действовать в течение года;

украинцы смогут выбрать лучший тариф и заключить с поставщиком контракт на год;

контракт можно в любой момент отменить: перейти на месячные или другие тарифы;

платить нужно будет равными частями за весь объем газа, который вы планируете использовать за год, или же за тот объем голубого топлива, который используете.

"Все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах", – говорится в документе.