В Украине планируют установить фиксированные тарифы на газ - решение принимают сегодня

7 апреля в Украине примут решение о введении новых правил продажи газа и введения годовых тарифов. Спустя несколько недель все поставщики будут обязаны опубликовать свои предложения на целый год.
Об этом говорится в повестке Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 7 апреля она рассмотрит "Принятие проекта постановления позволит бытовым потребителям получать газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 31 апреля следующего года".
Как рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам. Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.
"Опора" вместе с Ассоциацией энергоэффективных городов опубликовали заявление, в котором призвали пересмотреть проект постановления.
"Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажения конкуренции на рынке", – уверены эксперты.
Ответы на основные вопросы о новых правилах:
"Все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах", – говорится в документе.