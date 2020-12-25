Украинских водителей предупредили об опасностях, которые сегодня подстерегают на дорогах страны. В частности, речь идет об ухудшении погодных условий. В восточных и северо-восточных 25 декабря ожидаются сильные снегопады и гололед , сообщает ГосЧС.
"25 декабря в восточной и северо-восточной части страны значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее в "Укравтодоре" дали советы водителям, как не потерять контроль над авто во время плохих погодных условий:
Спасатели и дорожники настоятельно рекомендуют по возможности, не выезжать на дороги во время гололеда и быть максимально осторожными.
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