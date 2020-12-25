Украина КАРТА Спасатели предупредили, что сегодня дороги Украины станут смертельно опасными

2020-12-25 09:11 350

Украинских водителей предупредили об опасностях, которые сегодня подстерегают на дорогах страны. В частности, речь идет об ухудшении погодных условий. В восточных и северо-восточных 25 декабря ожидаются сильные снегопады и гололед , сообщает ГосЧС.

"25 декабря в восточной и северо-восточной части страны значительный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, в восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее в "Укравтодоре" дали советы водителям, как не потерять контроль над авто во время плохих погодных условий:

  • тормозите только на прямых участках дороги
  • торможение двигателем - наиболее эффективное
  • во избежание пробуксовки на месте, трогайтесь со второй передачи
  • подъезжая к пешеходным переходам, снижайте скорость
  • в повороте поддерживайте равномерную скорость движения
  • никогда не нажимайте на педаль тормоза в заносе

Спасатели и дорожники настоятельно рекомендуют по возможности, не выезжать на дороги во время гололеда и быть максимально осторожными.

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КАРТА Спасатели предупредили, что сегодня дороги Украины станут смертельно опасными 2020-12-25 09:11 350
Как сэкономить две-три гривны на оплате каждого кубометра газа в зимний период - пошаговая инструкция 2020-12-25 08:28 252