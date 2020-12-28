Курьезы фото Полет шикарный: Louis Vuitton выпустил воздушного змея за 10 тысяч долларов

2020-12-28 13:44 98

Французский бренд Louis Vuitton предлагает купить воздушного змея коричневого цвета с монограммой LV упакованного в холщовый чехол-тубус, который тоже украшен традиционным орнаментом модного дома. Соответствующее предложение появилось на сайте бренда.

Размах крыльев нового воздушного змея составляет 75 сантиметров и, вероятнее всего, держаться на потоке ветра он будет устойчиво.

Приобрести его можно на официальном сайте, однако цена сравнима со стоимостью подержанной иномарки в хорошем состоянии или даже квартиры в областном центре Украины - 10 400 долларов.

Воздушный змей впервые был представлен во время показа мужской коллекции Louis Vuitton дебюта Вирджила Абло в качестве креативного директора бренда.

Напомним, ранее LouisVuitton выпустил защитные щиты для лицаза 960 долларов. Также корпорация LVMH, производящая духи для LouisVuittonи Dior, начала выпускать антисептические гели.

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